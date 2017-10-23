Крымчанин продал дом вместе с бабушкой-ветераном в Феодосии
На данный момент принимаются меры касательно судьбы пожилой женщины.
На данный момент принимаются меры касательно судьбы пожилой женщины.
Житель села Береговое (Феодосийский район) продал частное домовладение, в которым проживала его пожилая родственница, передает Крыминформ, ссылаясь на главу сельской администрации села Ольгу Колесникову.
Так, продавец своими манипуляциями лишил свою родственницу — участницу ВОВ, жилья.
«От председателя уличного комитета поступило заявление о том, что на одной из улиц проживает одинокая старуха. Внук, согласно её доверенности, продал дом вместе с этой старухой», — рассказала Колесникова.
Она также отметила, что на данный момент принимаются меры касательно судьбы пожилой женщины.