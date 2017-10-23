Локальный всплеск аварийности зарегистрирован в Нижнем Новгороде в связи с заморозками и выпавшим снегом

По его словам, лёд на дорогах появился уже в ночь с пятницы на субботу. Особенно это ощутимо в местах с повышенной влажностью, таких как мосты. «Начались столкновения на метромосту, на Борском. Кто-то проехался и нормально, а кто-то чуть быстрее поехал и поймал переднюю», — констатировал он.

Собеседник агентства отметил, что подготовка к зиме заключается не только в переобувке автомобиля и его сезонном переоснащении, как замена жидкостей и контроль за аккумуляторами. «Водителям надо самим перестраиваться. Зимой скорость потока снижается и нужно закладывать больше времени на привычную дорогу. То, что летом можно было ускориться, где-то остановиться, притереться, на скользкой дороге это будет делать сложно и опасно. Лучше двигаться со скоростью даже меньше разрешённой, оценивая дорожную обстановку», — подчеркнул он.