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13:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Локальный всплеск аварийности зарегистрирован в Нижнем Новгороде в связи с заморозками и выпавшим снегом

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД РФ по Нижегородской области Игорь Михайлушкин, одним из сопутствующих факторов во многих ДТП, произошедших 21—23 октября, является состояние дорожного слоя.

По его словам, лёд на дорогах появился уже в ночь с пятницы на субботу. Особенно это ощутимо в местах с повышенной влажностью, таких как мосты. «Начались столкновения на метромосту, на Борском. Кто-то проехался и нормально, а кто-то чуть быстрее поехал и поймал переднюю», — констатировал он.

Собеседник агентства отметил, что подготовка к зиме заключается не только в переобувке автомобиля и его сезонном переоснащении, как замена жидкостей и контроль за аккумуляторами. «Водителям надо самим перестраиваться. Зимой скорость потока снижается и нужно закладывать больше времени на привычную дорогу. То, что летом можно было ускориться, где-то остановиться, притереться, на скользкой дороге это будет делать сложно и опасно. Лучше двигаться со скоростью даже меньше разрешённой, оценивая дорожную обстановку», — подчеркнул он.

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