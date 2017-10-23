На Кубани пропавшего в лесу подростка ищут с помощью беспилотника

Ранее сообщалось, что в воскресенье 12-летний ребенок участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, проводимых в станице Саратовской. По окончании маршрута мальчик не вернулся. Следователи организовали доследственную проверку. Для поисков мальчика созданы группы, в которые вошли более 150 наиболее подготовленных сотрудников полиции, спасателей и военных. Мальчика также ищут казаки и волонтеры.