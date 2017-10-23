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13:09 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани пропавшего в лесу подростка ищут с помощью беспилотника

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Сотрудники авиационного отряда спецназначения Росгвардии для поисков пропавшего подростка в лесу на Кубани используют беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в воскресенье 12-летний ребенок участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, проводимых в станице Саратовской. По окончании маршрута мальчик не вернулся. Следователи организовали доследственную проверку. Для поисков мальчика созданы группы, в которые вошли более 150 наиболее подготовленных сотрудников полиции, спасателей и военных. Мальчика также ищут казаки и волонтеры.

«В настоящий момент в районе происшествия проводятся поисковые работы, к которым привлечены сотрудники авиационного отряда специального назначения Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. В ходе поисков 12-летнего подростка специалисты АОСН используют беспилотный летательный аппарат, оборудованный дневной и тепловизионной камерой», — говорится в сообщении.

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