Нашёлся житель Осинского района, которого родные искали с 21 октября. В полиции сообщили, что местонахождение 39-летний мужчины известно, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Родные начали искать мужчину 21 октября, когда он перестал отвечать на звонки. 22 октября телефон абонента вышел из зоны доступа сети. Родные полагали, что в субботу мужчина мог рыбачить в акватории Камы в районе деревни Мазунино Осинского района.

«Местонахождение мужчины известно. Его жизни и здоровью ничто не угрожает», — пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю.