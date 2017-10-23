Нашёлся житель Осинского района, которого родные искали с 21 октября
В полиции сообщили, что местонахождение 39-летнего мужчины известно, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
В полиции сообщили, что местонахождение 39-летнего мужчины известно, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Нашёлся житель Осинского района, которого родные искали с 21 октября. В полиции сообщили, что местонахождение 39-летний мужчины известно, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Родные начали искать мужчину 21 октября, когда он перестал отвечать на звонки. 22 октября телефон абонента вышел из зоны доступа сети. Родные полагали, что в субботу мужчина мог рыбачить в акватории Камы в районе деревни Мазунино Осинского района.
«Местонахождение мужчины известно. Его жизни и здоровью ничто не угрожает», — пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Известно, что родные мужчины заявлением о пропаже человека в полицию не обращались.