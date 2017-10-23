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12:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

Нашёлся житель Осинского района, которого родные искали с 21 октября

В полиции сообщили, что местонахождение 39-летнего мужчины известно, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Нашёлся житель Осинского района, которого родные искали с 21 октября. В полиции сообщили, что местонахождение 39-летний мужчины известно, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Родные начали искать мужчину 21 октября, когда он перестал отвечать на звонки. 22 октября телефон абонента вышел из зоны доступа сети. Родные полагали, что в субботу мужчина мог рыбачить в акватории Камы в районе деревни Мазунино Осинского района.

«Местонахождение мужчины известно. Его жизни и здоровью ничто не угрожает», — пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Известно, что родные мужчины заявлением о пропаже человека в полицию не обращались.

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