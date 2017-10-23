Прокуратура проверит данные о гибели тюленей на берегу Финского залива

Ранее ряд региональных СМИ написал о двух погибших тюленях, обнаруженных на берегу Финского залива. Согласно материалам Фонда друзей балтийской нерпы, одно из животных, предположительно, было зарублено топором, в этом могут быть виновны рыбаки.