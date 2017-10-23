Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
5 фактов о пользе сыра
"Никогда не говори никогда": премьер Украины о закупках газа у РФ
Почему американцам разонравился российский корабль
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых из университета Портсмута 19 октября опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
22-летний бразилец выиграл турнир ММА, придя на бой как зритель
Лорак показала растяжку в откровенном видео - СМИ
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12:42 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура проверит данные о гибели тюленей на берегу Финского залива

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Природоохранная прокуратура Петербурга совместно с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству организовала проверку по данным СМИ о гибели тюленей на берегу Финского залива, сообщает городское надзорное ведомство.

Источник: РИА Новости

Ранее ряд региональных СМИ написал о двух погибших тюленях, обнаруженных на берегу Финского залива. Согласно материалам Фонда друзей балтийской нерпы, одно из животных, предположительно, было зарублено топором, в этом могут быть виновны рыбаки.

Как заявляет прокуратура Петербурга, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

«По результатам проверки и получения данных о причинах гибели животных будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — информирует надзорное ведомство.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Карзай сделал важное заявление о Путине
Почему ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
На Байконуре начались антитеррористические учения
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Мбаппе — обладатель Golden Boy-2017 По итогам опроса журналистов из ведущих европейских СМИ, француз опередил форварда «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь