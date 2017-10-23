Прокуратура проверит данные о гибели тюленей на берегу Финского залива
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Природоохранная прокуратура Петербурга совместно с
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Природоохранная прокуратура Петербурга совместно с
Ранее ряд региональных СМИ написал о двух погибших тюленях, обнаруженных на берегу Финского залива. Согласно материалам Фонда друзей балтийской нерпы, одно из животных, предположительно, было зарублено топором, в этом могут быть виновны рыбаки.
Как заявляет прокуратура Петербурга, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
«По результатам проверки и получения данных о причинах гибели животных будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — информирует надзорное ведомство.