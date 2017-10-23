Работали с оружием: на Урале поймали банду вымогателей

В Челябинской области поймали банду вымогателей — восемь человек «работали» в Копейске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Задержано восемь человек. У подозреваемых проведено девять обысков — в Коркино, Копейске и Еткульском районе, — в ходе которых обнаружены и изъяты охотничьи ружья и боеприпасы к ним, обрез, самодельное устройство для стрельбы мелкокалиберными патронами, газовый и пневматический пистолеты, 160 тыс. рублей, а также компьютерные и мобильные цифровые устройства», — рассказали в полиции.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, с остальными проводятся дальнейшие процессуальные действия.