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12:53 (мск), источник: dostup1.ru

Ревнивица зарезала подругу во дворе дома в Октябрьском

Дамы повздорили во время распития спиртного.

Жительница села Октябрьское (Челябинская область) предстанет перед судом за расправу над 42-летней подругой, к которой приревновала своего кавалера, — девушка избила женщину палкой, а затем воткнула в нее нож, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в июне 2017 года во дворе частного дома, где 27-летняя хозяйка распивала спиртное с 42-летней гостьей. Приревновав своего сожителя к женщине, девушка схватила деревянную палку и нанесла потерпевшей не мерее 26 ударов до голове и телу. Затем дебоширка взяла нож и ударила им соперницу в грудь.

«От полученного колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением легкого, сопровождавшегося массивной кровопотерей, потерпевшая скончалась на месте происшествия. Женщина признана виновной в убийстве», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Судом виновной назначено в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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