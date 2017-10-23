Ревнивица зарезала подругу во дворе дома в Октябрьском

Жительница села Октябрьское (Челябинская область) предстанет перед судом за расправу над 42-летней подругой, к которой приревновала своего кавалера, — девушка избила женщину палкой, а затем воткнула в нее нож, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в июне 2017 года во дворе частного дома, где 27-летняя хозяйка распивала спиртное с 42-летней гостьей. Приревновав своего сожителя к женщине, девушка схватила деревянную палку и нанесла потерпевшей не мерее 26 ударов до голове и телу. Затем дебоширка взяла нож и ударила им соперницу в грудь.

«От полученного колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением легкого, сопровождавшегося массивной кровопотерей, потерпевшая скончалась на месте происшествия. Женщина признана виновной в убийстве», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.