Ревнивица зарезала подругу во дворе дома в Октябрьском
Дамы повздорили во время распития спиртного.
Дамы повздорили во время распития спиртного.
Жительница села Октябрьское (Челябинская область) предстанет перед судом за расправу над 42-летней подругой, к которой приревновала своего кавалера, — девушка избила женщину палкой, а затем воткнула в нее нож, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Инцидент произошел в июне 2017 года во дворе частного дома, где 27-летняя хозяйка распивала спиртное с 42-летней гостьей. Приревновав своего сожителя к женщине, девушка схватила деревянную палку и нанесла потерпевшей не мерее 26 ударов до голове и телу. Затем дебоширка взяла нож и ударила им соперницу в грудь.
«От полученного
Судом виновной назначено в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.