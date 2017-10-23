Троллейбус задымился на проспекте Ленина в Челябинске
На месте работала автоцистерна.
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На месте работала автоцистерна.
Троллейбус маршрута № 17 задымился на проспекте Ленина в Челябинске днём 23 октября, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили очевидцы.
«Стоит в районе Детского мира, когда проезжали, видели очень сильный дым, как раз прибывали пожарные машины», — рассказала челябинка Дарья.
«Похоже, замыкание были на задней площадке под полом, на месте две машины, в том числе автоцистерна», — отметил горожанин Евгений.