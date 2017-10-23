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13:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Троллейбус задымился на проспекте Ленина в Челябинске

На месте работала автоцистерна.

Источник: Аргументы и факты

Троллейбус маршрута № 17 задымился на проспекте Ленина в Челябинске днём 23 октября, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили очевидцы.

«Стоит в районе Детского мира, когда проезжали, видели очень сильный дым, как раз прибывали пожарные машины», — рассказала челябинка Дарья.

«Похоже, замыкание были на задней площадке под полом, на месте две машины, в том числе автоцистерна», — отметил горожанин Евгений.

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