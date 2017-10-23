В Башкирии экс-депутата приговорили к девяти годам колонии за убийство племянника
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Зилаирский межрайонный суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, председателю районного отделения ДОСААФ.
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Зилаирский межрайонный суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, председателю районного отделения ДОСААФ.
По информации
Соседи, ставшие очевидцами случившегося, вызвали полицию. Стражи порядка задержали обвиняемого в соседней деревне. Подсудимый не признал свою вину. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.