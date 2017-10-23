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13:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Верхнехавском районе сгорел автомобиль «Газель»

ЧП случилось на трассе Воронеж-Усмань.

Автомобиль «Газель» сгорел в селе Малая Приваловка Верхнехавского района в воскресенье, 22 октября. ЧП произошло напротив дома № 36 по улице Ленина. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал очевидец в понедельник, 23 октября.

По данным ГУ МЧС Воронежской области, сообщение о возгорании поступило в «систему-112» в 9:23. На место происшествия выехали две единицы техники. Пожар тушили шестеро человек. Огонь ликвидировали в 9:41. Пострадавших нет.

Причина возгорания автомобиля устанавливается.

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