В Верхнехавском районе сгорел автомобиль «Газель»

Автомобиль «Газель» сгорел в селе Малая Приваловка Верхнехавского района в воскресенье, 22 октября. ЧП произошло напротив дома № 36 по улице Ленина. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал очевидец в понедельник, 23 октября.

По данным ГУ МЧС Воронежской области, сообщение о возгорании поступило в «систему-112» в 9:23. На место происшествия выехали две единицы техники. Пожар тушили шестеро человек. Огонь ликвидировали в 9:41. Пострадавших нет.