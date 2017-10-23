Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Секс сокращает жизнь
Какой автомобиль купить до миллиона рублей
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Отказ Ефремова ехать в Крым вызвал реакцию в Сети
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Недовольство растет: эксперт о мэрии Москвы
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15:00 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре арестовали застройщика и главу ЖК «Территория счастья»

Октябрьский районный суд Краснодара 20 октября избрал меру пресечения в отношении генерального директора ООО «КСС» Андрея Соколова и главы ЖК «Территория счастья» Давида Купрадзе.

Источник: ЮГА.ру

Суд посадил Соколова и Купрадзе под домашний арест на два месяца. Им запрещено использовать средства связи и интернет, сообщает «Кавказский узел».

По словам члена инициативной группы дольщиков ЖК «Территория счастья» Александра Шевчука, дольщики подавали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении застройщика Давида Купрадзе.

«Мы выяснили, что со стройки были выведены 240 миллионов рублей. Заявления в правоохранительные органы поступают до сих пор, так как многие дольщики живут в других регионах нашей страны», — сказал Шевчук.

Он добавил, что дольщиков начали вызывать в МВД. Им сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Шевчук заявил, что дольщики «довольны принятым судом решением об аресте застройщиков». Они ждут отправки дела в суд и получения статуса потерпевших.

Как сообщали Юга.ру, сроки сдачи домов «Территория счастья» неоднократно переносились. Дольщики устраивали акции, а в конце ноября 2016 года объявили голодовку. С инициативной группой встретился мэр Краснодара Евгений Первышов, на встрече решили разработать «дорожную карту» по достройке жилых комплексов и разобраться с проблемой. На встрече с дольщиками в январе застройщик обещал достроить дома за полгода.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
СК возбудил уголовное дело после нападения на ведущую «Эха»
Перечень жизненно важных лекарств расширили на 68 позиций
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь