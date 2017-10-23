В Краснодаре арестовали застройщика и главу ЖК «Территория счастья»

Источник: ЮГА.ру

Суд посадил Соколова и Купрадзе под домашний арест на два месяца. Им запрещено использовать средства связи и интернет, сообщает «Кавказский узел».

По словам члена инициативной группы дольщиков ЖК «Территория счастья» Александра Шевчука, дольщики подавали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении застройщика Давида Купрадзе.

«Мы выяснили, что со стройки были выведены 240 миллионов рублей. Заявления в правоохранительные органы поступают до сих пор, так как многие дольщики живут в других регионах нашей страны», — сказал Шевчук.

Он добавил, что дольщиков начали вызывать в МВД. Им сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Шевчук заявил, что дольщики «довольны принятым судом решением об аресте застройщиков». Они ждут отправки дела в суд и получения статуса потерпевших.