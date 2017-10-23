За выходные двое водителей скрылись с места ДТП с пострадавшими

За минувшие выходные двое водителей сбили пешеходов и скрылись с места ДТП. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 07:00 в субботу на Московском проспекте неустановленный автомобиль на пешеходном переходе сбил 27-летнего мужчину. В результате наезда он получил ранения, водитель с места происшествия скрылся.