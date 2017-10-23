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13:11 (мск), источник: Новый Калининград

За выходные двое водителей скрылись с места ДТП с пострадавшими

Пешеходы получили травмы.

За минувшие выходные двое водителей сбили пешеходов и скрылись с места ДТП. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 07:00 в субботу на Московском проспекте неустановленный автомобиль на пешеходном переходе сбил 27-летнего мужчину. В результате наезда он получил ранения, водитель с места происшествия скрылся.

Похожая авария произошла в 22:00 в воскресенье на 25 километре дороги Калининград-Долгоруково. Неустановленный автомобиль сбил 40-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил травмы, водитель скрылся.

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