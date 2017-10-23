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14:04 (мск), источник: Volga News

В тольяттинскую больницу поступил мужчина с арбалетной стрелой в груди

Устанавливаются обстоятельства, при которых пострадавший получил травму.

В воскресенье, 22 октября, из своей квартиры на ул. Революционной в Тольятти в больницу был доставлен 50-летний мужчина. Из груди у мужчины торчала стрела. Сквозное ранение было нанесено из арбалета, сообщает источник в правоохранительных органах.

По факту случившегося ведется проверка, устанавливаются обстоятельства, при которых пострадавший получил травму.

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