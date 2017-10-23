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13:11 (мск), источник: БЕЛТА

Экс-председатель Сенненского райисполкома получил 4 года колонии за превышение власти и хищение

23 октября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Экс-председатель Сенненского райисполкома получил 4 года колонии усиленного режима за превышение власти и хищение, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Источник: БЕЛТА

Приговор вынесен судом Витебского района. Фигурант уголовного дела осужден по ч.3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) и ч.1 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК.

Кроме этого, он на 5 лет лишен права занимать руководящие должности в органах власти и должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Сотрудниками 7-го управления ГУБОПиК (по Витебской области) и прокуратуры Витебского района установлено, что, работая в должности председателя Сенненского райисполкома, с марта по апрель 2012 года он скрыл факт причинения технических повреждений служебному автомобилю и дал незаконное указание должностным лицам купить запчасти, материалы и провести ремонт машины за счет бюджетных средств. Уголовное дело по ч.3 ст. 426 УК было возбуждено весной этого года.

Примерно в это же время возбуждено и уголовное дело по ч.1 ст. 210 УК. Установлено, что с 13 по 18 августа 2012 года мужчина находился в зарубежной служебной командировке в Израиле. При этом стоимость авиаперелета была оплачена приглашающей стороной. Но бывший руководитель района умышленно указал в отчетных документах, что заплатил за перелет из своих средств Br820. На основании командировочного удостоверения и авансового отчета к нему указанная сумма была перечислена на карт-счет обвиняемого в качестве возмещения расходов по командировке.

Приговор вступил в законную силу.

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