Экс-председатель Сенненского райисполкома получил 4 года колонии за превышение власти и хищение

Кроме этого, он на 5 лет лишен права занимать руководящие должности в органах власти и должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Сотрудниками 7-го управления ГУБОПиК (по Витебской области) и прокуратуры Витебского района установлено, что, работая в должности председателя Сенненского райисполкома, с марта по апрель 2012 года он скрыл факт причинения технических повреждений служебному автомобилю и дал незаконное указание должностным лицам купить запчасти, материалы и провести ремонт машины за счет бюджетных средств. Уголовное дело по ч.3 ст. 426 УК было возбуждено весной этого года.