Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Россиянка придумала сладости для похудения, выручив 179 млн руб.
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В РФ школьник пропал на соревнованиях по ориентированию
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
12Юбилей Эминема
14:01 (мск), источник: Nur.kz

Скандально известный экс-чиновник осужден в Темиртау

Экс-директор коммунального предприятия ТОО «Окжетпес Т» приговорен к 8 годам лишения свободы по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» УК РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Утешева признали виновным по статье 189 часть 4 пункт 2 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» УК РК и и приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности с конфискацией имущества. Также он лишен права пожизненно занимать должности в государственных органах.

«Судья удовлетворил гражданский иск ТОО «Окжетпес Т» о возмещении материального ущерба и взыскал с осужденного 14 миллионов 594 тысячи тенге. Кроме того, ему предстоит выплатить государственную пошлину в сумме 437 тысяч 835 тенге. Приговор суда еще не вступил в законную силу, — сообщили в суде.

Согласно материалам уголовного дела, Ерлан Утешев был задержан на рабочем месте в ТОО «Окжетпес Т» сотрудниками антикоррупционной службы. Он подозревался в присвоении или растрате имущества ТОО. Сообщалось, что на деньги плательщиков экс-директор купил ржавые трубы, проведя их по документации как новые. Также был выявлен факт необоснованного завышения цен в счет-фактурах.

В результате аварии скончалась пассажирка одной из машин. Водители автомобилей были также госпитализированы. Но до суда дело так и не дошло. Уголовное дело в отношении Утешева было прекращено в связи с примирением сторон.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
"Я каратэ-до занималась": Суровая апашка обматерила и отпинала парня в автобусе (видео)
На ведущую «Эха Москвы» напали с ножом в редакции
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
В ПФР напомнили, как россияне могут увеличить пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь