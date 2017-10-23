Скандально известный экс-чиновник осужден в Темиртау

Источник: Nur.kz

Утешева признали виновным по статье 189 часть 4 пункт 2 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» УК РК и и приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности с конфискацией имущества. Также он лишен права пожизненно занимать должности в государственных органах.

«Судья удовлетворил гражданский иск ТОО «Окжетпес Т» о возмещении материального ущерба и взыскал с осужденного 14 миллионов 594 тысячи тенге. Кроме того, ему предстоит выплатить государственную пошлину в сумме 437 тысяч 835 тенге. Приговор суда еще не вступил в законную силу, — сообщили в суде.

Согласно материалам уголовного дела, Ерлан Утешев был задержан на рабочем месте в ТОО «Окжетпес Т» сотрудниками антикоррупционной службы. Он подозревался в присвоении или растрате имущества ТОО. Сообщалось, что на деньги плательщиков экс-директор купил ржавые трубы, проведя их по документации как новые. Также был выявлен факт необоснованного завышения цен в счет-фактурах.