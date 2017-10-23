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14:17 (мск), источник: Publika.md

В столице задержали мужчину за систематическую кражу кофе, ему грозит до 4 лет лишения свободы

Сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в систематической краже кофе.

Источник: Publika.md

В одном из магазинов по улице Ион Крянгэ камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина берет товар с полки и покидает магазин, не заплатив. Такое повторялось на протяжении целого месяца.

Согласно заявлениям экономического агента, сумма ущерба составляет 1700 леев.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 13000 до 27000 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.

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