В столице задержали мужчину за систематическую кражу кофе, ему грозит до 4 лет лишения свободы
Сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в систематической краже кофе.
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Сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в систематической краже кофе.
В одном из магазинов по улице Ион Крянгэ камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина берет товар с полки и покидает магазин, не заплатив. Такое повторялось на протяжении целого месяца.
Согласно заявлениям экономического агента, сумма ущерба составляет 1700 леев.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 13000 до 27000 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.