На ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом в редакции
Нападавший задержан, жизни журналистки ничего не угрожает.
Нападавший задержан, жизни журналистки ничего не угрожает.
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр, журналистка госпитализирована, сообщил «Интерфаксу» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в понедельник.
«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», — сказал Венедиктов.
Он добавил, что МВД предупреждено о случившемся, в здании работает полиция.
По словам Венедиктова, в настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится журналистка. «Мне известно, что она дышит», — уточнил главный редактор «Эха Москвы».
Как отмечается на сайте радиостанции, по словам врачей, угрозы для жизни журналистки нет. Отмечается, что злоумышленник ударил ведущую ножом в горло. Нападавший задержан охраной и передан полиции.
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