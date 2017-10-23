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13:18 (мск), источник: Интерфакс

На ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом в редакции

Нападавший задержан, жизни журналистки ничего не угрожает.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр, журналистка госпитализирована, сообщил «Интерфаксу» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в понедельник.

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«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», — сказал Венедиктов.

Он добавил, что МВД предупреждено о случившемся, в здании работает полиция.

По словам Венедиктова, в настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится журналистка. «Мне известно, что она дышит», — уточнил главный редактор «Эха Москвы».

Как отмечается на сайте радиостанции, по словам врачей, угрозы для жизни журналистки нет. Отмечается, что злоумышленник ударил ведущую ножом в горло. Нападавший задержан охраной и передан полиции.

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Ранена ножом ведущая «Эха Москвы». Нападавший задержан
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