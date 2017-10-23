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13:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Юные футболисты из Магнитогорска отравились в Ревде

Начата прокурорская проверка.

Источник: УралИнформБюро

Юные футболисты из Магнитогорска были госпитализированы в Ревдинскую городскую больницу с подозрением на пищевое отравление.

Дети приехали в Ревду на шестой открытый турнир по футболу и были заселены в гостиницу «Уральская». 22 октября четверым из них стало плохо и их увезли в больницу с признаками кишечной инфекции. После оказания необходимой медицинской помощи спортсменов отправили домой.

По факту произошедшего начата прокурорская проверка. В числе прочего ревизоры оценят организацию питания в гостинице «Уральская», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областного надзорного ведомства.

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