Юные футболисты из Магнитогорска отравились в Ревде
Начата прокурорская проверка.
Начата прокурорская проверка.
Юные футболисты из Магнитогорска были госпитализированы в Ревдинскую городскую больницу с подозрением на пищевое отравление.
Дети приехали в Ревду на шестой открытый турнир по футболу и были заселены в гостиницу «Уральская». 22 октября четверым из них стало плохо и их увезли в больницу с признаками кишечной инфекции. После оказания необходимой медицинской помощи спортсменов отправили домой.
По факту произошедшего начата прокурорская проверка. В числе прочего ревизоры оценят организацию питания в гостинице «Уральская», сообщили «Уралинформбюро» в