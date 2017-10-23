Юные футболисты из Магнитогорска отравились в Ревде

Юные футболисты из Магнитогорска были госпитализированы в Ревдинскую городскую больницу с подозрением на пищевое отравление.

Дети приехали в Ревду на шестой открытый турнир по футболу и были заселены в гостиницу «Уральская». 22 октября четверым из них стало плохо и их увезли в больницу с признаками кишечной инфекции. После оказания необходимой медицинской помощи спортсменов отправили домой.