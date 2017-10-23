Югорчанин задушил землячку около кинотеатра в Екатеринбурге
Труп он вывез за 200 километров от города.
Труп он вывез за 200 километров от города.
Следователи задержали 43-летнего ранее судимого уроженца Югры по подозрению в убийстве. Ему предъявили обвинение.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Труп он вывез на Серовский тракт за 200 километров от Екатеринбурга, бросил его в лесу, накрыв ветками и листвой.
Об исчезновении женщины через шесть дней в полицию сообщила ее подруга. Злоумышленника задержали 21 октября. В настоящее время решается вопрос об его аресте. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в