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13:41 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области четверых детей доставили в больницу с кишечной инфекцией

Прокуратура Ревды организовала проверку в связи с доставлением четверых детей в больницу с признаками кишечной инфекции. Дети приехали из Магнитогорска на открытие турнира по футболу и проживали в гостинице «Уральская» в Ревде.

В воскресенье детей доставили в «Ревдинскую городскую больницу» с возможными признаками отравления. Угроз для жизни не имеется. Детям оказали медицинскую помощь и отправили домой.

«Причины возникновения заболевания у детей будут установлены после получения результатов лабораторных испытаний. В рамках надзорных мероприятий прокуратура проводит проверку организации питания в гостинице “Уральская”. По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Ревды», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Отметим, что в Екатеринбурге недавно была серьезная вспышка инфекции — в период с 15 сентября по 8 октября этого года в Цыганском поселке Верх-Исетского района уральской столицы было зарегистрировано 44 случая заболеваний детей и взрослых с предварительным диагнозом «энтеровирусная инфекция, вирусный менингит». Как уточнили в Роспотребнадзоре, основные симптомы заболевания — головная боль, экзантемная сыпь, сыпь зева и температура, а основной контингент заболевших — дети до 14 лет (32 человека).

Отметим, что проверку по факту массового заболевания проводит прокуратура и Следственный комитет.

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