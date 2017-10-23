В Свердловской области четверых детей доставили в больницу с кишечной инфекцией

В воскресенье детей доставили в «Ревдинскую городскую больницу» с возможными признаками отравления. Угроз для жизни не имеется. Детям оказали медицинскую помощь и отправили домой.

«Причины возникновения заболевания у детей будут установлены после получения результатов лабораторных испытаний. В рамках надзорных мероприятий прокуратура проводит проверку организации питания в гостинице “Уральская”. По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Ревды», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Отметим, что в Екатеринбурге недавно была серьезная вспышка инфекции — в период с 15 сентября по 8 октября этого года в Цыганском поселке Верх-Исетского района уральской столицы было зарегистрировано 44 случая заболеваний детей и взрослых с предварительным диагнозом «энтеровирусная инфекция, вирусный менингит». Как уточнили в Роспотребнадзоре, основные симптомы заболевания — головная боль, экзантемная сыпь, сыпь зева и температура, а основной контингент заболевших — дети до 14 лет (32 человека).