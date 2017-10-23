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13:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске загадочно пропал 31-летний мужчина

Федор Фейлер исчез в районе улицы Есенина вечером 21 октября, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».

В Новосибирске загадочно пропал 31-летний мужчина, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».

Федор Фейлер исчез вечером 21 октября в районе улицы Есенина. С тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы черные, стрижка короткая, глаза серые.

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Особые приметы: сросшиеся брови, носит бороду и усы.

Был одет: в светло-коричневую куртку, темно-серую футболку, светло-серые спортивные штаны, на ногах серо-синие кроссовки.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего просим сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−09−11.

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