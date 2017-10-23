В Новосибирске загадочно пропал 31-летний мужчина

Федор Фейлер исчез вечером 21 октября в районе улицы Есенина. С тех пор о нем нет никакой информации.





Особые приметы: сросшиеся брови, носит бороду и усы.



Был одет: в светло-коричневую куртку, темно-серую футболку, светло-серые спортивные штаны, на ногах серо-синие кроссовки.



Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего просим сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−09−11.