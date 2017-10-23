В Новосибирске загадочно пропал 31-летний мужчина
Федор Фейлер исчез в районе улицы Есенина вечером 21 октября, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
Федор Фейлер исчез в районе улицы Есенина вечером 21 октября, рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
В Новосибирске загадочно пропал 31-летний мужчина, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «Маяк».
Федор Фейлер исчез вечером 21 октября в районе улицы Есенина. С тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы черные, стрижка короткая, глаза серые.
Особые приметы: сросшиеся брови, носит бороду и усы.
Был одет: в
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