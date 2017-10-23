На материке задержали наркодилера из Ялты
ВОЛГОГРАД, 23 окт — РИА Новости Крым. В городе Камышин (Волгоградская область) задержали 31-летнего мужчину, который сбывал в Ялте наркотики. Об этом сообщает
ВОЛГОГРАД, 23 окт — РИА Новости Крым. В городе Камышин (Волгоградская область) задержали 31-летнего мужчину, который сбывал в Ялте наркотики. Об этом сообщает
В декабре 2014 года подозреваемого задержали ялтинские полицейские. Суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако мужчина покинул город, после чего был объявлен в федеральный розыск.
«Накануне его местонахождение было установлено волгоградскими полицейскими. В настоящее время задержанный арестован. В ближайшее время он будет этапирован в Ялту», — отметили в ведомстве.