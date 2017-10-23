В селе Бэчой прохожие обнаружили потерявшуюся 2-летнюю девочку

Ребенок был одет не по погоде и громко плакал. Сообщается, что на улице девочка провела одна около 3 часов.

Полицейским далось выяснить, что девочка сама вышла из двора своего дома и попыталась догнать свою старшую сестру, которая ушла в магазин. Однако потерялась. В это время родители ребёнка были на работе, поэтому о пропаже сообщила тетя девочки.