Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ворвавшийся в «Эхо Москвы» мужчина ударил ножом радиоведущую
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Почему американцам разонравился российский корабль
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
Секс сокращает жизнь
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
14:20 (мск), источник: Actualitati.md

В селе Бэчой прохожие обнаружили потерявшуюся 2-летнюю девочку

Об оставленной без присмотра девочке жители села сообщили в полицию.

Ребенок был одет не по погоде и громко плакал. Сообщается, что на улице девочка провела одна около 3 часов.

Полицейским далось выяснить, что девочка сама вышла из двора своего дома и попыталась догнать свою старшую сестру, которая ушла в магазин. Однако потерялась. В это время родители ребёнка были на работе, поэтому о пропаже сообщила тетя девочки.

Девочка вернулась домой после того, как тетя дала письменное объяснение случившегося.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Стали известны подробности о госпитализации Михаила Кокшенова
На ведущую «Эха Москвы» напали с ножом в редакции
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь