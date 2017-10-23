Бензопилу бросил в полицейских нетрезвый водитель мопеда в Иркутске
В Иркутске нетрезвый водитель мопеда бросался в дорожных полицейских бензопилой. Так мужчина пытался оторваться от погони.
В Иркутске нетрезвый водитель мопеда бросался в дорожных полицейских бензопилой. Так мужчина пытался оторваться от погони.
На одном из перекрёстков в Куйбышевском районе экипаж ГИБДД заметил мопед, у которого не горели
Чтобы уйти от преследователей, нарушитель начал бросать на дорогу всё, что попадалось под руку, в том числе и бензопилу. Не помогло. Лихач не справился с управлением, упал в лужу и пытался убежать. Инспекторы догнали нарушителя и отправили его в спецприёмник. Любителю покидаться пилой в полицейских грозит лишение прав и крупный штраф.