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13:54 (мск), источник: УралПолит.ру

Без вести пропавшая жительница ХМАО найдена мертвой в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга установили обстоятельства гибели пропавшей без вести жительницы Югры и задержали подозреваемого в ее убийстве.

Заявление об исчезновении 41-летний жительницы города Советского поступило в полицию 30 августа от ее подруги. Как пояснила женщина, пропавшая отправилась в Екатеринбург по делам, однако вскоре перестала выходить на связь.

«21 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска отдела полиции № 11 УМВД России по г. Екатеринбургу, на чьей территории, предположительно, пропала женщина, вышли на след подозреваемого в преступлении мужчины. Им оказался ранее судимый за разбой и грабеж уроженец ХМАО 1974 года рождения», — сообщили УралПолит.Ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Как выяснилось на допросе, мужчина был знаком с жертвой с 2015 года, когда они проживали в одном городе. Он помогал приятельнице в продаже недвижимости за небольшое вознаграждение, однако после состоявшейся сделки вырученные от проданной квартиры деньги передавать ей не торопился.

За своими средствами женщина лично отправилась в Екатеринбург 24 августа и встретилась с приятелем возле кинотеатра на улице Дзержинского. «Встреча двух знакомых сразу не задалась, между ними вспыхнул конфликт. В результате разозлившийся мужчина задушил женщину. После он поспешил спрятать тело — на своем автомобиле вывез труп на Серовский тракт, где накрыл ветками и листвой на территории лесополосы в двухстах километрах от Екатеринбурга», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». До решения суда предполагаемый убийца будет находиться под стражей.

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