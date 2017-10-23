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14:03 (мск), источник: ИА Башинформ

Раненный на подземной парковке в центре Уфы мужчина жив, но по-прежнему без сознания

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Сегодня четвертые сутки, как мужчина, найденный утром 20 октября на подземной парковке по улице Мингажева в Уфе, находится в реанимации одной из больниц.

Он живой, на аппарате искусственного дыхания, в сознание не приходил. Его состояние врачи, как и прежде, оценивают, как тяжелое, уточнили в Минздраве РБ.

Как сообщал «Башинформ», Следственный комитет России по РБ по данному факту возбудил уголовное дело.

Следователи призывают автовладельцев помочь в расследовании покушения на 40-летнего бизнесмена. Водителей автомобилей, в которых есть видеорегистраторы и которые проезжали 20 октября с 7 до 10 утра по улицам Айской, Революционной, Мингажева, Ветошникова, Достоевского, 8 Марта, Чернышевского, а также выезжавших со дворов, ограниченных этими улицами, просят принести видеозаписи в полицию.

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