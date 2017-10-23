Раненный на подземной парковке в центре Уфы мужчина жив, но по-прежнему без сознания

Он живой, на аппарате искусственного дыхания, в сознание не приходил. Его состояние врачи, как и прежде, оценивают, как тяжелое, уточнили в Минздраве РБ.

Следователи призывают автовладельцев помочь в расследовании покушения на 40-летнего бизнесмена. Водителей автомобилей, в которых есть видеорегистраторы и которые проезжали 20 октября с 7 до 10 утра по улицам Айской, Революционной, Мингажева, Ветошникова, Достоевского, 8 Марта, Чернышевского, а также выезжавших со дворов, ограниченных этими улицами, просят принести видеозаписи в полицию.