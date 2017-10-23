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13:44 (мск), источник: Podrobno.uz

В Москве узбекистанец выжил после падения на рельсы в метро

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Движение поездов на одной из веток метро Москвы пришлось остановить после падения человека на рельсы на станции «Аннино», сообщает РИА Новости.

Источник: Podrobno.uz

Мужчина упал на рельсы в момент, когда на станцию прибывал электропоезд. Им оказался 39-летний уроженец Узбекистана, сейчас он направлен в больницу для оказания помощи.

Машинист успел применить экстренное торможение. Сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.

«Сотрудники опросили всех очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда. Все службы сработали оперативно, инцидент не сказался на движении поездов на линии. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», — сказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

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