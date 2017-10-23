В Москве узбекистанец выжил после падения на рельсы в метро
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Движение поездов на одной из веток метро Москвы пришлось остановить после падения человека на рельсы на станции «Аннино», сообщает РИА Новости.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Движение поездов на одной из веток метро Москвы пришлось остановить после падения человека на рельсы на станции «Аннино», сообщает РИА Новости.
Мужчина упал на рельсы в момент, когда на станцию прибывал электропоезд. Им оказался 39-летний уроженец Узбекистана, сейчас он направлен в больницу для оказания помощи.
Машинист успел применить экстренное торможение. Сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал у потерпевшего закрытую
«Сотрудники опросили всех очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда. Все службы сработали оперативно, инцидент не сказался на движении поездов на линии. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», — сказал руководитель