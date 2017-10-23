В Москве узбекистанец выжил после падения на рельсы в метро

Источник: Podrobno.uz

Мужчина упал на рельсы в момент, когда на станцию прибывал электропоезд. Им оказался 39-летний уроженец Узбекистана, сейчас он направлен в больницу для оказания помощи.

Машинист успел применить экстренное торможение. Сотрудники УВД на Московском метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.