В Башкирии сотрудник автомойки угнал дорогой внедорожник
Злодея поймали автоинспекторы.
Злодея поймали автоинспекторы.
В Мелеузовском районе Башкирии сотрудники полиции поймали пьяного угонщика иномарки «Ниссан Навара».
В отделении полиции с заявлением обратился житель села Давлеканово. Он рассказал, что оставил машину в мойке на ночь, а с утра так и не обнаружил. Начались поиски пропажи.
В итоге машину и угонщика нашли в соседней деревне Верхнеюлдашево. Выяснилось, что 37-летний злодей был пьян. Помимо всего, угонщик отказался проходить медицинское освидетельствование. Мужчину задержали, а автомобиль в скором времени вернут хозяину.