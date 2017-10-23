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14:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии сотрудник автомойки угнал дорогой внедорожник

Злодея поймали автоинспекторы.

В Мелеузовском районе Башкирии сотрудники полиции поймали пьяного угонщика иномарки «Ниссан Навара».

В отделении полиции с заявлением обратился житель села Давлеканово. Он рассказал, что оставил машину в мойке на ночь, а с утра так и не обнаружил. Начались поиски пропажи.

В итоге машину и угонщика нашли в соседней деревне Верхнеюлдашево. Выяснилось, что 37-летний злодей был пьян. Помимо всего, угонщик отказался проходить медицинское освидетельствование. Мужчину задержали, а автомобиль в скором времени вернут хозяину.

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