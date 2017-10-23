Коммунальщики восстановили подачу воды в Челябинске после аварии

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Специалисты водоканала Челябинска восстановили нарушенное в понедельник коммунальной аварией водоснабжение порядка 110 домов на северо-западе города. Об этом сообщается на сайте водоканала.

«Фактическое время включения воды в квартале, ограниченном улицами Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, 250-лет Челябинску, Молодогвардейцев, — 12:40 местного времени (10:40 мск)», — говорится в материалах водоканала.

Ранее сообщалось, что водоснабжение домов в указанном квартале было отключено в понедельник в 08:30 местного времени (06:30 мск). Сотрудники водоканала искали и устраняли повреждения на водоводе диаметром 1 метр.