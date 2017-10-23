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14:21 (мск), источник: ТАСС

Коммунальщики восстановили подачу воды в Челябинске после аварии

Без водоснабжения оставались порядка 110 домов на северо-западе города.

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Специалисты водоканала Челябинска восстановили нарушенное в понедельник коммунальной аварией водоснабжение порядка 110 домов на северо-западе города. Об этом сообщается на сайте водоканала.

«Фактическое время включения воды в квартале, ограниченном улицами Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, 250-лет Челябинску, Молодогвардейцев, — 12:40 местного времени (10:40 мск)», — говорится в материалах водоканала.

Ранее сообщалось, что водоснабжение домов в указанном квартале было отключено в понедельник в 08:30 местного времени (06:30 мск). Сотрудники водоканала искали и устраняли повреждения на водоводе диаметром 1 метр.

В числе отключенных от воды оказался первый корпус Челябинского государственного университета, где из-за коммунальной аварии отменили занятия после третьей пары.

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