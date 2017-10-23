СК: В Калининградской области медработники без лицензии провели ребёнку опасную операцию
Следователи возбудили уголовное дело.
Следователи возбудили уголовное дело.
В регионе медицинские работники без лицензии провели операцию ребёнку. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в областном СУ СК.
По версии следствия, в мае 2016 года в одно из лечебных учреждений поступил 11-летний мальчик с острым аппендицитом, перитонитом. У больницы не было лицензии на оказание спецуслуг по профилю «детская хирургия», однако врачи провели операцию. Анестезию мальчику поддерживали внутримышечным введением кетамина: после этого у ребёнка резко упало артериальное давление, что создало опасность для его жизни.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.