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14:20 (мск), источник: Калининград.Ru

СК: В Калининградской области медработники без лицензии провели ребёнку опасную операцию

Следователи возбудили уголовное дело.

Источник: Калининград.Ru

В регионе медицинские работники без лицензии провели операцию ребёнку. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в областном СУ СК.

По версии следствия, в мае 2016 года в одно из лечебных учреждений поступил 11-летний мальчик с острым аппендицитом, перитонитом. У больницы не было лицензии на оказание спецуслуг по профилю «детская хирургия», однако врачи провели операцию. Анестезию мальчику поддерживали внутримышечным введением кетамина: после этого у ребёнка резко упало артериальное давление, что создало опасность для его жизни.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

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