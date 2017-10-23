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15:30 (мск), источник: Volga News

Двух тольяттинских чиновников посадили под домашний арест за взятку

Под уголовное преследование попали начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности администрации Тольятти Наталья Соболева и главный специалист администрации Сергей Айдашкин.

Источник: Reuters

В отношении Соболевой возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере», в отношении Айдашкина — по ч. 3 ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». Об этом Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Центрального района Тольятти.

По версии следствия, Соболева получила в машине от гендиректора фирмы 250 тыс. рублей.

Напомним, деньги, предположительно, требовались за подписание акта приемки выполненных работ — до этого фирма проводила в детсаду ремонт.

Чиновников задержали сотрудники ФСБ, но позже материалы поступили в региональное управление Следственного комитета. Последний факт подтвердила помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

Обоим подозреваемым 23 октября избрали меру пресечения — домашний арест.

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