Двух тольяттинских чиновников посадили под домашний арест за взятку

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В отношении Соболевой возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере», в отношении Айдашкина — по ч. 3 ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». Об этом Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Центрального района Тольятти.

По версии следствия, Соболева получила в машине от гендиректора фирмы 250 тыс. рублей.

Напомним, деньги, предположительно, требовались за подписание акта приемки выполненных работ — до этого фирма проводила в детсаду ремонт.

Чиновников задержали сотрудники ФСБ, но позже материалы поступили в региональное управление Следственного комитета. Последний факт подтвердила помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.