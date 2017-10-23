В Самаре будут судить серийного грабителя микрофинансовых организаций

По данным стражей порядка, 34-летний мужчина причастен к ограблению трех МФО. При совершении преступлений он скрывал лицо медицинской маской, а также использовал предмет, похожий на пистолет. Первое нападение произошло в марте 2017 года в дневное время на организацию, расположенную на улице Стара-Загора. Тогда добычей преступника стали 39,5 тысяч рублей. Второй налет был совершен в мае, в вечернее время: из павильона, расположенного на улице Кирова, преступнику удалось похитить всего 3 тысячи рублей. В июле произошло третье нападение и снова в вечерне время. На этот раз мужчина напал на павильон на улице Георгия Димитрова. Из этой организации злоумышленник вынес 25 490 рублей. Через пять дней после этого полицейские задержали подозреваемого.