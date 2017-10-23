В Самаре будут судить серийного грабителя микрофинансовых организаций

По данным стражей порядка, 34-летний мужчина причастен к ограблению трех МФО. При совершении преступлений он скрывал лицо медицинской маской, а также использовал предмет, похожий на пистолет. Первое нападение произошло в марте 2017 года в дневное время на организацию, расположенную на улице Стара-Загора. Тогда добычей преступника стали 39,5 тысяч рублей. Второй налет был совершен в мае, в вечернее время: из павильона, расположенного на улице Кирова, преступнику удалось похитить всего 3 тысячи рублей. В июле произошло третье нападение и снова в вечерне время. На этот раз мужчина напал на павильон на улице Георгия Димитрова. Из этой организации злоумышленник вынес 25 490 рублей. Через пять дней после этого полицейские задержали подозреваемого.
Мужчина полностью признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.