Украинец с пистолетами и гранатами устроил перестрелку на границе с Россией

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконно пересекший государственную границу из Украины в Российскую Федерацию. При задержании пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины. В ходе завязавшейся перестрелки получил огнестрельные ранения средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что арсенал нарушителя состоял из двух пистолетов и пяти ручных гранат. Кроме того, при нем обнаружено 50 патронов калибра 5,45 миллиметра и 26 ампул с жидким веществом серого цвета (предположительно ртуть).