В Глодянском районе пенсионера жестоко избили и задушили электропроводом
72-летнего жителя села Хыждиень Глодянского района убили в его собственном доме. Подозреваемый — 46-летний житель соседнего села Кажба.
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72-летнего жителя села Хыждиень Глодянского района убили в его собственном доме. Подозреваемый — 46-летний житель соседнего села Кажба.
Пенсионера жестоко избили, после чего задушили электропроводом. Соседи нашли его труп на второй день после убийства и сообщили в полицию.
По данным следствия, между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Подозреваемого в убийстве задержали.
Ему грозит до 15 лет тюрьмы.