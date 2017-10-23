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15:33 (мск), источник: ТАСС

Четыре человека пострадали при обрушении металлоконструкций на стадионе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате обрушения металлоконструкций на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС понедельник в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Источник: РИА "Новости"

«Четыре работника, пострадавших в результате падения возводимых металлоконструкций на стадионе “Кировец”, обратились к медработникам за оказанием помощи. В настоящее время решается вопрос об их госпитализации или отправке на амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Более подробной информацией о состоянии здоровья пострадавших ГУ МЧС не располагает. По словам очевидцев, один из них упал на землю с высоты около 15 м при сооружении ангара на территории стадиона.

Информация о происшествии поступила в дежурную службу МЧС в 12:40 мск. К ликвидации последствий ЧП привлекалось 16 человек личного состава, в распоряжении которых было пять единиц техники.

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