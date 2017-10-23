Четыре человека пострадали при обрушении металлоконструкций на стадионе в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

«Четыре работника, пострадавших в результате падения возводимых металлоконструкций на стадионе “Кировец”, обратились к медработникам за оказанием помощи. В настоящее время решается вопрос об их госпитализации или отправке на амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-23742946&id=456242382&hash=d8dc07bdadf727ee&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Более подробной информацией о состоянии здоровья пострадавших ГУ МЧС не располагает. По словам очевидцев, один из них упал на землю с высоты около 15 м при сооружении ангара на территории стадиона.