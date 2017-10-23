В Волгограде директор ЧОПа задолжал подчиненному месячную зарплату
По данному факту Следственным отделом по Дзержинскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело.
По данному факту Следственным отделом по Дзержинскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело.
— Бизнесмен, имея финансовую возможность, длительное время не выплачивал заработную плату охраннику своей фирмы, — пояснили в
При этом, как установили следователи, последние четыре месяца на счета предприятия регулярно поступали денежные средства, однако тратились они директором на хозяйственные нужды и цели, не связанные с погашением долга перед работником. Зарплату охранник смог получить лишь после вмешательства следственных органов.