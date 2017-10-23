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14:48 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде директор ЧОПа задолжал подчиненному месячную зарплату

По данному факту Следственным отделом по Дзержинскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело.

— Бизнесмен, имея финансовую возможность, длительное время не выплачивал заработную плату охраннику своей фирмы, — пояснили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. — Суммы задолженности перед ним за июнь текущего года составила 9 тысяч рублей.

При этом, как установили следователи, последние четыре месяца на счета предприятия регулярно поступали денежные средства, однако тратились они директором на хозяйственные нужды и цели, не связанные с погашением долга перед работником. Зарплату охранник смог получить лишь после вмешательства следственных органов.

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