Ограбление Kaspi Bank — в Шымкенте оштрафовали хозяйку квартиры, где проживал подозреваемый
Сотрудники миграционной полиции ДВД ЮКО оштрафовали хозяйку квартиры, где проживал подозреваемый в разбойном нападении на Kaspi bank, передает Tengrinews.kz.
Сотрудники миграционной полиции ДВД ЮКО оштрафовали хозяйку квартиры, где проживал подозреваемый в разбойном нападении на Kaspi bank, передает Tengrinews.kz.
По данным областного ДВД, он снимал жилье в течение года у жительницы Шымкента, 1961 года рождения.
Женщина привлечена к административной ответственности, в соответствии со статьей 492 Административного Кодекса РК «Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность». Она оштрафована на сумму в размере 5 МРП (11 345 тенге).
13 октября в
После задымления, угрожая топором, он потребовал выдать деньги. Неизвестный забрал из кассы деньги в сумме около 16 миллионов тенге, 23 тысячи долларов и 85 тысяч российских рублей. В этот момент один из сотрудников успел нажать на «тревожную кнопку», но подозреваемому удалось скрыться.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Альфарабийского ОП по статье 192 части 4 «Разбой в особо крупных размерах». С целью установления личности и задержания подозреваемого лица полицейскими проводились все необходимые мероприятия.
В результате спустя неделю сотрудники
Также, по данным банка, подозреваемый признал вину в аналогичном преступлении, совершенном в Алматы 2 сентября 2016 года.