Ограбление Kaspi Bank — в Шымкенте оштрафовали хозяйку квартиры, где проживал подозреваемый

Источник: Tengrinews

По данным областного ДВД, он снимал жилье в течение года у жительницы Шымкента, 1961 года рождения.

Женщина привлечена к административной ответственности, в соответствии со статьей 492 Административного Кодекса РК «Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность». Она оштрафована на сумму в размере 5 МРП (11 345 тенге).

13 октября в Аль-Фарабийский отдел полиции поступило сообщение о нападении на один из банков, расположенных в Шымкенте. По данным ДВД, прибывшие на место преступления полицейские установили со слов сотрудников банка, что в помещение вошел неизвестный в маске и бросил на пол предмет, похожий на «взрыв пакет».

После задымления, угрожая топором, он потребовал выдать деньги. Неизвестный забрал из кассы деньги в сумме около 16 миллионов тенге, 23 тысячи долларов и 85 тысяч российских рублей. В этот момент один из сотрудников успел нажать на «тревожную кнопку», но подозреваемому удалось скрыться.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Альфарабийского ОП по статье 192 части 4 «Разбой в особо крупных размерах». С целью установления личности и задержания подозреваемого лица полицейскими проводились все необходимые мероприятия.

В результате спустя неделю сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкент на одной из съемных квартир в областном центре задержали подозреваемого, 1972 года рождения, жителя Алматы. При задержании у подозреваемого изъята часть денег 400 тысяч тенге. Остальные сумму он положил в другой банк на хранение. В данное время все деньги изъяты. Проводится досудебное расследование.