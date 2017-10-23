В горах Монголии погибли 10 альпинистов, семь пропали без вести
Инцидент произошел в результате схода лавины.
Инцидент произошел в результате схода лавины.
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Как минимум 10 альпинистов погибли, еще семь объявлены пропавшими без вести после схода снежной лавины на территории горного массива Хангай в центральной части Монголии.
Об этом в понедельник сообщило агентство МОНЦАМЭ.
Поисковые работы осуществляются в районе горы Отгонтэнгэр при непосредственном участии
Отгонтэнгэр — высочайшая (4 тыс. метров) гора массива Хангай, считается священным местом, находящимся под охраной монгольского правительства.