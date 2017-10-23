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15:07 (мск), источник: ТАСС

В горах Монголии погибли 10 альпинистов, семь пропали без вести

Инцидент произошел в результате схода лавины.

Источник: Andre Felbrich/CC-BY-SA-3.0

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Как минимум 10 альпинистов погибли, еще семь объявлены пропавшими без вести после схода снежной лавины на территории горного массива Хангай в центральной части Монголии.

Об этом в понедельник сообщило агентство МОНЦАМЭ.

Поисковые работы осуществляются в районе горы Отгонтэнгэр при непосредственном участии вице-премьера страны Улзийсайханы Энхтувшина. Власти задействовали 100 спасателей, два вертолета и прочую технику.

Отгонтэнгэр — высочайшая (4 тыс. метров) гора массива Хангай, считается священным местом, находящимся под охраной монгольского правительства.

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