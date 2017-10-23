Банду рэкетиров задержали в Челябинской области
Челябинск. 23 октября.
Челябинск. 23 октября.
Как сообщает
Проведены обыски по месту жительства подозреваемых в Коркино, Копейске и Еткульском районе.
«В ходе обысков обнаружены и изъяты охотничьи ружья и боеприпасы к ним, обрез, самодельное устройство для стрельбы мелкокалиберными патронами, газовый и пневматический пистолеты, 160 тысяч рублей, а также компьютерные и мобильные цифровые устройства», — говорится в сообщении.
В настоящее время четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один отпущен под подписку о невыезде, в отношении еще троих избирается мера пресечения.
Как уточнил агентству «Интерфакс-Урал» источник в правоохранительных органах, члены банды действовали по сценарию рэкетиров 90-ых годов.
«Залетали с оружием к частному предпринимателю и требовали денег, иначе угрожая расправой ему и его бизнесу. В ходе оперативной работы
Он уточнил, что все участники группы имеют неоднократные судимости.
Операция проводилась сотрудниками управления уголовного розыска и следователями регионального ГСУ ГУ МВД России совместно с коллегами из Копейска при участии сотрудников регионального управления Росгвардии.