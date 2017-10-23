Банду рэкетиров задержали в Челябинской области

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ в понедельник, всего задержаны восемь человек. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Проведены обыски по месту жительства подозреваемых в Коркино, Копейске и Еткульском районе.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты охотничьи ружья и боеприпасы к ним, обрез, самодельное устройство для стрельбы мелкокалиберными патронами, газовый и пневматический пистолеты, 160 тысяч рублей, а также компьютерные и мобильные цифровые устройства», — говорится в сообщении.

В настоящее время четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один отпущен под подписку о невыезде, в отношении еще троих избирается мера пресечения.

Как уточнил агентству «Интерфакс-Урал» источник в правоохранительных органах, члены банды действовали по сценарию рэкетиров 90-ых годов.

«Залетали с оружием к частному предпринимателю и требовали денег, иначе угрожая расправой ему и его бизнесу. В ходе оперативной работы налетчики-вымогатели были установлены и задержаны», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все участники группы имеют неоднократные судимости.