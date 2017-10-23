Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста РФ
Навальный отреагировал на выдвижение Собчак
Саакашвили представил свой план спасения Украины за 5 недель
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
В крови Зайцевой на Lexus, сбившей 11 человек, найдены опиаты
Отказ Ефремова ехать в Крым вызвал реакцию в Сети
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15:09 (мск), источник: Sputnik.by

Минский лицеист разбился, упав с высоты

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего минчанина, тело которого с признаками падения с высоты обнаружено в Минске, сообщили Sputnik в понедельник в СК.

Источник: Sputnik.by

Тело лицеиста обнаружено возле дома, где проживал подросток.

«На месте происшествия, где с признаками падения с высоты было обнаружено тело 16-летнего подростка, по предварительной информации, учащегося Лицея БГУ, работает следственно-оперативная группа управления СК по Минску», — сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

От иных комментариев по факту происшествия в СК пока воздерживаются, ссылаясь на то, что следователи недавно приступили к осмотру места происшествия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На ведущую 'Эхо Москвы' Татьяну Фельгенгауэр напал мужчина с ножом
Пьяную компанию на Mercedes остановили инспекторы под Гродно
СК возбудил уголовное дело после нападения на ведущую «Эха»
Перечень жизненно важных лекарств расширили на 68 позиций
ПФР напомнил, как россиянам можно повысить свою пенсию
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Гидрометцентр: зима на территории России будет неоднородной
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга? Объясняем, почему это не похоже на правду
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь