Минский лицеист разбился, упав с высоты

«На месте происшествия, где с признаками падения с высоты было обнаружено тело 16-летнего подростка, по предварительной информации, учащегося Лицея БГУ, работает следственно-оперативная группа управления СК по Минску», — сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

От иных комментариев по факту происшествия в СК пока воздерживаются, ссылаясь на то, что следователи недавно приступили к осмотру места происшествия.