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15:02 (мск), источник: РБК

СК возбудил уголовное дело после нападения на ведущую «Эха Москвы»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Подозреваемый — 48-летний мужчина, предположительно, иностранец.

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фотографий
6
фотографий

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, напавшего на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщает пресс-служба ведомства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В сообщении СК указывается, что следователи Главного следственного управления по Москве проводят осмотр места происшествия. Они устанавливают мотивы и картину произошедшего.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что по предварительным данным напавший на Фельгенгауэр является иностранцем. «Мотивы устанавливаем», — добавили в ведомстве.

Пресс-атташе посольства Израиля Алекс Гандлер заявил РБК, что в дипломатическом представительстве сейчас проверяют появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что преступник является гражданином Израиля.

«Это под проверкой. Пока только знаю, что это иностранный гражданин», — рассказал Гандлер.

Нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» произошло днем 23 октября. Мужчина с ножом пробрался в офис на Новом Арбате, брызнул в лицо охраннику слезоточивым газом, после чего ударил Фельгенгауэр ножом в область шеи.

Преступник попытался скрыться, но был задержан охраной.

Журналистка была доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По предварительной информации врачей, непосредственной угрозы ее жизни сейчас нет.

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Нападение на «Эхо»: преступников было двое
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14:42 (мск)© Ньюстюб
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