В Петербурге ветеринары спасают чихуахуа, покусанную бойцовской собакой

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел 18 октября у дома 38 по улице Пограничника Гарькавого. 31-летняя жительница Красносельского района вышла на прогулку с чихуахуа по кличке Тоббик и повстречала на улице еще одного собаковода. Мужчина средних лет выгуливал стаффордширского терьера (выведенная в США порода собак, которую еще называют амстафф, — ред.). В «даме с собачкой» бойцовский пес по кличке Лондон разглядел непрошенных гостей. Сначала кобель накинулся на Тоббика, а потом на его хозяйку.

Чихуахуа получил серьезные травмы, а у его владелицы диагностировали «укушенные ссадины передней брюшной стенки». Спустя пять дней после ЧП хозяйка Тоббика нашла в себе силы, чтобы подробнее рассказать о случившемся.

— Мы гуляли, Тоббик был на поводке. Неожиданно на нас выбежал пес бойцовской породы. То ли стаффордширский терьер, то ли питбуль ярко выраженного коричневого цвета, очень крупный, — вспоминает Нина Асташенкова. — Он жестко искромсал мою собаку. Когда я спасала своего любимца, то досталось и мне: «боец» вцепился мне в живот.

По словам девушки, хозяин Лондона все это время находился рядом. Он был пьян и не мог поймать свою собаку.

— Мы чудом вырвались, а мужчина и его агрессивный пес трусливо сбежали, — добавляет пострадавшая.

Сейчас за здоровье Тоббика борются ветеринары. У крохотного чихуахуа отбиты легкие, два глубоких прокуса на спине и два на груди. Начался курс вакцинации от бешенства.

— Я уже обратилась в полицию, мне помогают журналисты, — говорит Нина Асташенкова. — Не хочется, чтобы все это осталось безнаказанным. Хозяин бойцовского пса должен ответить.

Напомним, в полицейском главке Петербурга проводят проверку и ищут предполагаемого злоумышленника.

Конкретно

Хозяйка чихуахуа Нина Асташенкова рассказала о приметах владельца бойцовской собаки. Это мужчина среднего телосложения, среднего роста (до 175 сантиметров), коротко стриженный, на вид не больше 35 лет… В момент ЧП на нем была одета камуфляжная куртка.

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