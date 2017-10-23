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15:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае грузовой поезд насмерть сбил 15-летнего подростка

Машинист поезда применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но школьник не успел уйти с путей.

Грузовой поезд насмерть сбил 15-летнего подростка из Чернушки. Машинист поезда подавал звуковые сигналы, но школьник не успел уйти с путей.

Как рассказали в Приволжском следственным управлении на ­транспорте Следственного комитета РФ, трагедия произошла 22 октября около 13 часов 35 минут по местному времени. На 1308-м километре перегона «Чернушка — Трун» Горьковской железной дороги грузовой поезд № 2982 сбил 15-летнего подростка из Чернушки.

Машинист поезда, заметив несовершеннолетнего в опасной близости от состава, применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости. Однако наезд предотвратить не удалось, мальчик погиб.

Сейчас на месте происшествия работает следствен­но-оперативная группа. Следователи готовят представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления ­мер безопасности на железнодорожном объекте.

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