Пожарные назвали причину возгорания в автобусе с пассажирами, водитель найден

По словам очевидца, автобус следовал по маршруту № 272 «Телецентр — ДОК» и загорелся, когда в нем находились пассажиры. К счастью, обошлось без жертв.



Позже стало известно, что пассажиры не вызвали пожарных. Водитель также не обратился в службу, кроме того, он вовсе скрылся с места происшествия.



По последним данным, водитель ПАЗика был найден: он просто решил убрать автобус с дороги. Причиной пожара стала неисправность системы механизмов транспортного средства, сообщили в пресс-службе 22 отряда ФПС Башкирии.