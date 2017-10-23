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15:28 (мск), источник: PROUFU.ru

Пожарные назвали причину возгорания в автобусе с пассажирами, водитель найден

Напомним, пожар произошел сегодня на улице Комарова в 7 часов утра.

По словам очевидца, автобус следовал по маршруту № 272 «Телецентр — ДОК» и загорелся, когда в нем находились пассажиры. К счастью, обошлось без жертв.

Позже стало известно, что пассажиры не вызвали пожарных. Водитель также не обратился в службу, кроме того, он вовсе скрылся с места происшествия.

По последним данным, водитель ПАЗика был найден: он просто решил убрать автобус с дороги. Причиной пожара стала неисправность системы механизмов транспортного средства, сообщили в пресс-службе 22 отряда ФПС Башкирии.

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