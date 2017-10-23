Пожарные назвали причину возгорания в автобусе с пассажирами, водитель найден
Напомним, пожар произошел сегодня на улице Комарова в 7 часов утра.
Напомним, пожар произошел сегодня на улице Комарова в 7 часов утра.
По словам очевидца, автобус следовал по маршруту № 272 «Телецентр — ДОК» и загорелся, когда в нем находились пассажиры. К счастью, обошлось без жертв.
Позже стало известно, что пассажиры не вызвали пожарных. Водитель также не обратился в службу, кроме того, он вовсе скрылся с места происшествия.
По последним данным, водитель ПАЗика был найден: он просто решил убрать автобус с дороги. Причиной пожара стала неисправность системы механизмов транспортного средства, сообщили в