В МЧС назвали курение одной из возможных причин пожара на ростовском рынке

Павильон с бытовой химией и пластиковой посудой загорелся на хозяйственном рынке «Атлант» в воскресенье днем. В связи с угрозой распространения огня пожару был присвоен четвертый номер сложности. Тушение пожара осложнялось ветром. Кроме того, в павильоне находились легковоспламеняющиеся вещества, а сам рынок удален от источников воды. Примерно к 22.00 пожар удалось полностью потушить, никто не пострадал.