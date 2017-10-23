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15:17 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС назвали курение одной из возможных причин пожара на ростовском рынке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости. Курение и аварийный режим работы электропроводки рассматриваются в качестве версий крупного пожара на рынке «Атлант» в Аксайском районе Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА Новости

«Рассматриваются две версии: аварийный режим работы электропроводки и занесение малокалорийного источника зажигания (речь идет о курении сигареты внутри павильона)», — пояснила собеседница агентства.

Павильон с бытовой химией и пластиковой посудой загорелся на хозяйственном рынке «Атлант» в воскресенье днем. В связи с угрозой распространения огня пожару был присвоен четвертый номер сложности. Тушение пожара осложнялось ветром. Кроме того, в павильоне находились легковоспламеняющиеся вещества, а сам рынок удален от источников воды. Примерно к 22.00 пожар удалось полностью потушить, никто не пострадал.

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