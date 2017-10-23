В Воронежской области задержали 350 кг говядины

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям задержали 350 кг нелегальной говядины, которую перевезли из Украины. Автомобиль Chevrolet Niva остановили в пограничной зоне села Кривоносово Кантемировского района, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 23 октября.

Говядину обнаружили в салоне автомобиля. Продукт везли без документов. Груз передали сотрудникам регуправления Россельхознадзора для проверки. После экспертизы примут процессуальные решения.