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15:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области задержали 350 кг говядины

Мясо перевезли из Украины без документов.

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям задержали 350 кг нелегальной говядины, которую перевезли из Украины. Автомобиль Chevrolet Niva остановили в пограничной зоне села Кривоносово Кантемировского района, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 23 октября.

Говядину обнаружили в салоне автомобиля. Продукт везли без документов. Груз передали сотрудникам регуправления Россельхознадзора для проверки. После экспертизы примут процессуальные решения.

Ранее в Воронеже сожгли более 1,27 т говядины. Продукцию пытались ввезти из Украины, минуя таможню.

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