В Воронежской области задержали 350 кг говядины
Мясо перевезли из Украины без документов.
Мясо перевезли из Украины без документов.
Сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям задержали 350 кг нелегальной говядины, которую перевезли из Украины. Автомобиль Chevrolet Niva остановили в пограничной зоне села Кривоносово Кантемировского района, сообщила
Говядину обнаружили в салоне автомобиля. Продукт везли без документов. Груз передали сотрудникам регуправления Россельхознадзора для проверки. После экспертизы примут процессуальные решения.
Ранее в Воронеже сожгли более 1,27 т говядины. Продукцию пытались ввезти из Украины, минуя таможню.