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15:27 (мск), источник: Новости Перми

Житель Осы обокрал квартиру сожительницы, пока она спала

Полицейские задержали 26-летнего молодого человека по подозрению в краже вещей и кредитной карты у 41-летней женщины. Общая сумма ущерба составила сто тысяч рублей.

Пострадавшая была сожительницей вора. Пока женщина спала, мужчина похитил у нее ювелирные украшения, планшет, сотовый телефон и кредитную карту.

Затем он уехал в Пермь, где обналичил с карты деньги в сумме 47 тысяч рублей. Пин-код от карты он нашел в украденном телефоне.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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