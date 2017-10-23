Житель Осы обокрал квартиру сожительницы, пока она спала
Полицейские задержали 26-летнего молодого человека по подозрению в краже вещей и кредитной карты у 41-летней женщины. Общая сумма ущерба составила сто тысяч рублей.
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Полицейские задержали 26-летнего молодого человека по подозрению в краже вещей и кредитной карты у 41-летней женщины. Общая сумма ущерба составила сто тысяч рублей.
Пострадавшая была сожительницей вора. Пока женщина спала, мужчина похитил у нее ювелирные украшения, планшет, сотовый телефон и кредитную карту.
Затем он уехал в Пермь, где обналичил с карты деньги в сумме 47 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.