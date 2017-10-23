Житель Осы обокрал квартиру сожительницы, пока она спала

Пострадавшая была сожительницей вора. Пока женщина спала, мужчина похитил у нее ювелирные украшения, планшет, сотовый телефон и кредитную карту.



Затем он уехал в Пермь, где обналичил с карты деньги в сумме 47 тысяч рублей. Пин-код от карты он нашел в украденном телефоне.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.