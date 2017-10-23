Адвокат осужден за попытку мошенничества

Как сообщает СКР, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в крупном размере). Как установили следствие и суд, 13 апреля 2017 года адвокат потребовал от жителя Пермского края, задержанного сотрудниками полиции по фактам изъятия наркотических средств, деньги в размере 400 тыс. руб.

За денежное вознаграждение он обещал решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности.

«В действительности адвокат взятку в виде денег должностным лицам правоохранительных органов передавать не собирался, а был намерен похитить эти деньги с целью личного обогащения», — говорится в сообщении. 19 апреля 2017 года на территории города Перми сразу после получения денег злоумышленник был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.