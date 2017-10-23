В Челябинске возбудили дело о халатности из-за неоказания помощи инвалиду
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность»
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность»
По данным челябинского регионального отделения Союза добровольцев России, в организацию поступило обращение по факту издевательства над
Ранее сообщалось, что прокуратурой Ленинского района Челябинска проводится проверка центра социального обслуживания населения Ленинского района, где
«Материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов … из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (Халатность)», — говорится в сообщении.
Следователи добавили, что женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь.