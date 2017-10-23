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15:47 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске возбудили дело о халатности из-за неоказания помощи инвалиду

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за неоказания помощи женщине-инвалиду в Челябинске, которая, по предварительным данным, длительное время пролежала на полу с ожогами, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

По данным челябинского регионального отделения Союза добровольцев России, в организацию поступило обращение по факту издевательства над женщиной-инвалидом первой группы. Представители отделения выехали в квартиру женщины, где обнаружили ее лежащей на голом грязном полу с ожогами, а по телу ползали черви.

Ранее сообщалось, что прокуратурой Ленинского района Челябинска проводится проверка центра социального обслуживания населения Ленинского района, где женщина-инвалид состояла на учете. По предварительным данным, женщиной были заключены два договора-ренты — с сиделкой и с мужчиной, который также проживает в квартире, уточняла прокуратура. Сиделка приходит к женщине только один-два раза в месяц, свои обязанности выполняет недобросовестно, добавляла прокуратура.

«Материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов … из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (Халатность)», — говорится в сообщении.

Следователи добавили, что женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

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