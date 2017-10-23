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15:53 (мск), источник: РИА Новости

Сибирячку, обокравшую банк ради лечения ребенка, осудили условно

НОВОСИБИРСК, 23 окт — РИА Новости. Суд в Новосибирской области приговорил к условному трехлетнему сроку лишения свободы кассира «Бинбанка», которая в период лечения больного ребенка тайно похитила более 4 миллионов рублей, сообщает в понедельник прокуратура региона.

Источник: РИА Новости

«Кассир допофиса “Черепановский” (город Черепаново Новосибирской области) ПАО “Бинбанк” за период более полугода, используя свое служебное положение, похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства в общей сумме более 4 миллионов рублей, принадлежащие банку», — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что недостачу на сумму более 4 миллионов рублей в банке обнаружили летом 2017 года. Подозрение пало на кассира, 33-летнюю Юлию Демидову, которую в итоге суд и признал виновной в хищении с использованием служебного положения в особо крупном размере.

«Свою вину в инкриминируемом деянии женщина признала сразу. Она пояснила, что в начале ноября 2016 года в связи с уходом в отпуск старшего кассира исполняла ее обязанности. В тот период у нее возникли финансовые трудности, требовались деньги на лечение ребенка. Тогда она решила брать деньги из сейфа, воспользовавшись, что на кассовом узле она была одна», — сообщили в прокуратуре.

Со слов женщины, после выхода старшего кассира из отпуска она планировала вернуть деньги в сейф. Она неоднократно брала из сейфа различные суммы денег (доходило до 300 тысяч рублей). Впоследствии она осознала, что вернуть такую большую сумму в сейф она уже не сможет, так как заработная плата ее составляет 15 тысяч рублей, но продолжала брать деньги ежедневно, сообщили в ведомстве.

«Суд приговорил Демидову к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили в прокуратуре. Приговор в силу пока не вступил.

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